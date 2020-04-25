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Malezya'dan getirilen 87 Türk Aydın'da karantinaya alındı

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirmeleri için Malezya'dan getirilen 87 Türk, Aydın'ın Efeler ilçesindeki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

25.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:48
Malezya'dan getirilen 87 Türk Aydın'da karantinaya alındı
Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirmeleri için Malezya'dan getirilen 87 Türk, Aydın'ın Efeler ilçesindeki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Malezya'dan hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aileler, işçiler ve öğrencilerin bulunduğu 87 kişilik kafile, havaalanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle polis eşliğinde Aydın'a getirildi. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurduna aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 87 kişi yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Aydın Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Malezya, Efeler, Aydın, Güncel , Haber
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