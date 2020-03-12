Menü
Haberler ›› Güncel ››Malezya'dan Kovid-19 ile mücadele için özel fon - Güncel

Malezya'dan Kovid-19 ile mücadele için özel fon

KUALA Malezya hükümeti, ülke genelinde son haftalarda yoğun bir şekilde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için özel fon kurdu.

12.03.2020 07:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:36
Malezya'dan Kovid-19 ile mücadele için özel fon
KUALA Malezya hükümeti, ülke genelinde son haftalarda yoğun bir şekilde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için özel fon kurdu.
Başbakan Muhyiddin Yasin, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, başlangıç olarak hükümetin fona devlet bütçesinden 1 milyon Malezya Ringgiti (1,4 milyon lira) bağış yaptığını bildirdi.
Muhyiddin, fona yatırılan paraların Malezya'da karantinada bulunan Kovid-19 hastalarının tedavisi ve hastalara maddi yardım için kullanılacağını kaydetti.
Fon yardımında işsiz durumdaki Kovid-19 hastalarının önceleneceğini açıklayan Muhyiddin, "Karantinada tutulan işsiz hastalar günlük 100 Malezya Ringgiti (146 lira) para yardımı alacaklar." dedi.
Kabine toplantısının ardından Malezyalı bakanlar da fona kendi ceplerinden bağışta bulundu.
Öte yandan Malezya Sağlık Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur'daki bir camide dün düzenlenen dini etkinliğe katılan 53 yaşındaki bir kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine, etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişiyi, virüs şüphesiyle sağlık kontrolüne tabi tuttu.
Şimdiye kadar 149 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da hastaların 26'sı tedavi edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Malezya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Güncel
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü Güncel
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak Güncel
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak