Malezya'dan Kovid-19 ile mücadele için özel fon
KUALA Malezya hükümeti, ülke genelinde son haftalarda yoğun bir şekilde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için özel fon kurdu.
12.03.2020 07:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:36
KUALA Malezya hükümeti, ülke genelinde son haftalarda yoğun bir şekilde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için özel fon kurdu.
Başbakan Muhyiddin Yasin, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, başlangıç olarak hükümetin fona devlet bütçesinden 1 milyon Malezya Ringgiti (1,4 milyon lira) bağış yaptığını bildirdi.
Muhyiddin, fona yatırılan paraların Malezya'da karantinada bulunan Kovid-19 hastalarının tedavisi ve hastalara maddi yardım için kullanılacağını kaydetti.
Fon yardımında işsiz durumdaki Kovid-19 hastalarının önceleneceğini açıklayan Muhyiddin, "Karantinada tutulan işsiz hastalar günlük 100 Malezya Ringgiti (146 lira) para yardımı alacaklar." dedi.
Kabine toplantısının ardından Malezyalı bakanlar da fona kendi ceplerinden bağışta bulundu.
Öte yandan Malezya Sağlık Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur'daki bir camide dün düzenlenen dini etkinliğe katılan 53 yaşındaki bir kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine, etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişiyi, virüs şüphesiyle sağlık kontrolüne tabi tuttu.
Şimdiye kadar 149 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da hastaların 26'sı tedavi edildi.
Başbakan Muhyiddin Yasin, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, başlangıç olarak hükümetin fona devlet bütçesinden 1 milyon Malezya Ringgiti (1,4 milyon lira) bağış yaptığını bildirdi.
Muhyiddin, fona yatırılan paraların Malezya'da karantinada bulunan Kovid-19 hastalarının tedavisi ve hastalara maddi yardım için kullanılacağını kaydetti.
Fon yardımında işsiz durumdaki Kovid-19 hastalarının önceleneceğini açıklayan Muhyiddin, "Karantinada tutulan işsiz hastalar günlük 100 Malezya Ringgiti (146 lira) para yardımı alacaklar." dedi.
Kabine toplantısının ardından Malezyalı bakanlar da fona kendi ceplerinden bağışta bulundu.
Öte yandan Malezya Sağlık Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur'daki bir camide dün düzenlenen dini etkinliğe katılan 53 yaşındaki bir kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine, etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişiyi, virüs şüphesiyle sağlık kontrolüne tabi tuttu.
Şimdiye kadar 149 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da hastaların 26'sı tedavi edildi.
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Kaynak: AA
Manşet
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