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Malezya'dan Suudi Arabistan'ın Yemen'de ateşkes kararına destek

KUALA Malezya hükümeti, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

11.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:36
Malezya'dan Suudi Arabistan'ın Yemen'de ateşkes kararına destek
KUALA Malezya hükümeti, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen 'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Birleşmiş Milletler'in bu konudaki tavsiyelerini dikkate almasının önemine işaret ederek, "Alınan karar, kalıcı bir ateşkesin sağlanması yolunda olumlu bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.
Yemen'de tüm tarafların barışçıl ve diyaloğa dayalı çözüme varmasını desteklediğini vurgulayan Bakanlık, "Malezya, Yemen'deki tarafların ateşkese itibar etmesi ve ateşkese zarar verecek eylemlerden kaçınmasını tavsiye etmektedir." açıklamasında bulundu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Malezya, Yemen, Güncel
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