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Malezya, Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

KUALA Malezya hükümeti, dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı.

25.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:10Malezya, Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu
KUALA hükümeti, dün akşam 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'ye taziye mesajı yolladı.
Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.
Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Malezya, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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