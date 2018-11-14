Malezya İsrail'e "Sivillerin Korunması Yükülülüğünü" Hatırlattı

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:24



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:24

KUALA Malezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "İşgalci güç olarak İsrail, uluslararası hukuka göre sivillerin korunmasını temin etmeye mecburdur. Filistinlilere yönelik ayrım gözetmeksizin uyguladığı vahşet ile İsrail, bunun tam tersini yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.İsrail'in Gazze'de önceki akşam başlattığı hava saldırılarına dair bakanlığın açıklamasında, Malezya'nın İsrail ordusunun son birkaç gündür yaptığı saldırılardan "derin endişe" duyduğu dile getirildi.Bakanlık, Gazze'deki durumun vahametine dikkati çekerek, "Malezya, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin eylemlerini muhtemel barış sürecine bir tehdit olarak kabul etmektedir." açıklamasında bulundu.Malezya'nın Filistinlilere yönelik uluslararası koruma sağlanmasına ilişkin çağrısını yineleyen bakanlık, İsrail'in saldırılarıyla ilgili şu ifadelere yer verdi."Gazze'deki mevcut gelişmeler, bölgedeki durumun son derece ürkütücü olduğunu göstermektedir. İşgalci güç olarak İsrail, uluslararası hukuka göre sivillerin korunmasını temin etmeye mecburdur. Filistinlilere yönelik ayrım gözetmeksizin uyguladığı vahşet ile İsrail, bunun tam tersini yapmıştır."İsrail'in Gazze'ye saldırılarıİsrail'in pazar akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.Filistinli gruplar, bölgede artan gerilimin ardından Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.İsrail askerlerinin Gazze'ye sızması gerginliğin fitilini ateşlediAbluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.