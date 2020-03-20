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Malezya, koronavirüs tedbirleri için orduyu devreye sokuyor

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlattığı günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasını daha etkili kılmak üzere orduyu görevlendirme kararı aldı.

20.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:32
Malezya, koronavirüs tedbirleri için orduyu devreye sokuyor
KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlattığı günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasını daha etkili kılmak üzere orduyu görevlendirme kararı aldı.
Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, pazar gününden itibaren ülke genelinde günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasında polise yardımcı olmak üzere görevlendirileceğini söyledi.
İsmail, "Ordumuzun da yardımıyla günlük faaliyetlerin kontrolüne yönelik karar daha iyi uygulanacaktır. Umarız halkımız hükümetin bu konudaki talimatlarına uymayı sürdürecektir." dedi.
Virüs salgını artmaya devam ederse ülke genelinde olağanüstü hal ilan edileceği iddialarını yalanlayan Bakan İsmail, vatandaşlara bu tür yalan haberlere inanmamaları tavsiyesinde bulundu.
İsmail, İran ve İtalya'da mahsur kalan Malezya vatandaşlarının da ilerleyen günlerde tahliye edileceğini belirterek, "İran'daki 55 Malezyalı 22 Mart'ta, İtalya'daki 94 Malezyalı da 23 Mart'ta özel uçakla ülkelerine dönecekler." açıklamasını yaptı.
Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı bugün 130 hastanın daha eklenmesiyle 1030'a yükseldi.
Toplam vakalardan 624'ünün, Selangor eyaletindeki Seri Petaling Camisi'nde 27 Şubat-1 Mart'ta düzenlenen ve 16 bin kişinin katıldığı dini etkinliğe gidenlerden oluştuğu açıklandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Malezya, Ordu, Güncel

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