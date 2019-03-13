13 Mart 2019, 23:31
»»

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'i Krallıktan Eden Karısının, Müstehcen Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in tahttan inmesine neden olan kendisinden 24 yaş küçük eski güzellik kraliçesi karısının, bir başka erkekle havuzda çekilen müstehcen görüntüleri ortaya çıktı.

Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in tahttan inmesine neden olan kendisinden 24 yaş küçük eski güzellik kraliçesi karısının bir başka erkekle havuzda çekilen müstehcen görüntüleri ortaya çıktı.

Malezya Kralı Sultan 2. Muhammed'i Krallıktan Eden Müstehcen Görüntüler Ortaya Çıktı!">

ÜLKEDE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Malezya kralı Sultan 5. Muhammed, eski Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ile geçen Kasım ayında evlenmişti. Düğün sonrası Rus eşinin Müslüman olduğu ve Rihana ismini aldığı, tesettüre girdiği açıklanmıştı. Ancak eski model olan first lady'nin geçmişi peşini bırakmadı. Mankenlik günlerinde çekilen iç çamaşırlı görüntüleri ile bir televizyon şovu sırasında bir yüzme havuzunda erkek bir yarışmacıyla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ülkede deprem yarattı.

MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Çiftin düğünü 22 Kasım'da Rusya'nın en lüks salonlarından birinde gerçekleşmişti.Düğün alkolsüzdü ve tüm yemekler helaldi. Kral Malezya ulusal kıyafetlerini gelin ise beyaz bir gelinlik giymişti. Müslüman olan first lady'nin düğün sonrası hamile kalmak için Almanya'da tedaviye başladığı da konuşulmuştu. Doğurganlık sorunu olduğu düşünülen first lady müstehcen görüntülerinin yayınlanması sonrası tahttan uzaklaştırılması için kamuoyu baskısına maruz kalmıştı. Ancak kraliyetten görevden uzaklaştırılmanın nedeni açıklanmadı.

Malezya, Magazin, Dünya


YORUMLAR (22)
SARİKLİ: Gecmisi belliydi normal
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CANDAN VERIR: HEMEN ÖN YARGILI OLMAYIN EY MILLET. . CEKILEN RESIMLER YENI DEGILMIS ESKIDEN CEKILEN YANI ISLAMI SECMEDEN EVVEL. DAHA SONRALARIDA YAPMIS ISE ONUDA ALLAH BILIR
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
X KARE ARTI Y KARE EŞİTTİR 31 : CANI İSTEMİŞ YAPMIŞ BUNDA BİŞEY YOK .
Yayından Kaldır
2 5
Cevap yaz
GÜN IŞIĞI: Kral da olsa , Erkeği vezir de eden , rezil de eden kadındır .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
LİON: Biraz ekonomisi iyi gitti ya hemen çomak soktular .biz müslümanlara rahat yok bu dünyada
Yayından Kaldır
6 6
Cevap yaz
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın