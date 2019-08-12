Malezya'nın Çin mimarili camisi: Masjid Cina

Malezya'nın Melakka eyaletindeki Masjid Cina camisi, ülkenin Çin mimarisiyle inşa edilen az sayıdaki camilerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Melakka'nın kuzeyindeki Krubong ilçesindeki cami, şehre ziyarete gelenlerin en yoğun uğrak noktalarından biri konumunda.

Çinli nüfusunun çoğunlukta bulunduğu Melakka'da farklı mimarisiyle dikkati çeken Masjid Cina, Melakka Çinli Müslümanlar Birliğinin girişimiyle yapıldı. Hükümetin 2011'de inşasına onay verdiği cami, üç yıl süren çalışmaların ardından 2014'te tamamlandı.

Yapım maliyeti toplam 7,5 milyon Malezya ringgitini (9,8 milyon TL) bulan cami için hükümet 5,9 milyon ringgit (7,7 milyon TL) bütçe ayırırken, kalan masraflar halktan gelen yardımlar sayesinde ödendi.

Avlusuyla toplam 2,8 hektarlık alanı kaplayan camide kütüphane, etkinlik salonu ve Çin mutfağının servis edildiği restoran da bulunuyor.

Cuma ve bayram namazlarında büyük kalabalık çeken caminin iç kısmı, iki bin kişilik cemaati alabiliyor.

"Çin kültürünün İslam'la birleşmesinin örneği olarak görüyorlar"

Cami görevlilerinden Romeli Mohd Yusuf, AA muhabirine, Masjid Cina'nın Malezya'da farklı kültür ve etnik grupların uyum halinde yaşamasını simgeleyen önemli bir yapıt olduğunu söyledi.

Burayı ziyaret edenlerin, Çin mimarili bir cami görmenin sevinciyle döndüğünü belirten Romeli, "Çok farklı dinlerden ve ülkelerden insanlar, camideki Çin mimarisini hayranlıkla izliyor. Bu camiyi bir nevi Çin kültürünün İslam'la birleşmesinin örneği olarak görüyorlar." dedi.

Romeli, camide cuma hutbelerinin Çince verildiğini vurgulayarak, "Bu uygulama sayesinde Malezyalı Çinliler ve Çin'den gelen turistler, İslam'ın mesajını kendi dilleriyle alıyor. Caminin kuruluşunda rol oynayan Çinli Müslümanlar, burada bir yandan kendi kültürlerini tanıtan aktiviteler yaparken, diğer yandan gayrimüslim Çinlilere de İslam'ı anlatma fırsatı buluyor." ifadelerini kullandı.

Malezya'da Çin mimarili üç cami bulunuyor

Masjid Cina, Malezya genelinde inşa edilen Çin mimarili camilerden en yenisi konumunda.

Malezya'daki ilk Çin mimarili cami, Kelantan eyaletinde 2009'da inşası tamamlanan "Masjid Jubli Perak Sultan İsmail Petra" isimli cami oldu.

Ipoh eyaletinde 1973'te inşa edilen ve 2013'te Çin mimarisi model alınarak yeniden yapılan "Muhammediye Camisi" de ikinci Çin mimarili cami olarak biliniyor.

Kaynak: AA