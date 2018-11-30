Malezya'nın Eski Eğitim Bakanına Yolsuzluk Sorgulaması

KUALA Malezya
'da eski Başbakan Necip Rezak
'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları soruşturması kapsamında eski Eğitim Bakanı Mahdzir Khalid'in ifadesi alındı. Sabah
saatlerinde Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) merkezi binasına gelen Mahdzir'in, Sarawak eyaletinin kırsal bölgelerindeki okullara güneş enerjisi panelleri kurulması projesinin ihalesindeki rüşvet iddialarına dair sorgulandığı açıklandı.
Mahkeme, Mahdzir'in söz konusu iddialarda bağlantısı olup olmadığını araştırmak amacıyla dün sabah da ifadesine başvurmuştu.
Eski Başbakan Necip'in eşi Rosmah Mansor da aynı iddialardan sorgulanmış ve 15 Kasım'daki duruşmasında, söz konusu projenin Jepak Holdings'e verilmesini sağlamak için şirket yöneticisinden 187,5 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 45 milyon dolar) talep etmek ve bu paranın 1,5 milyonunu almakla suçlanmıştı.
Mahkeme, Rosmah'ın 1 milyon Malezya ringgiti ödemesi yönünde hüküm vermişti.
1MDB yolsuzluk soruşturması
Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü. Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. Başsavcılık
, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs
genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.
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