Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanı öldü

Malezya'daki son erkek Sumatra gergedanının da öldüğü açıklandı. Ülkede sadece tek bir dişi Sumatra gergedanının kaldığı belirtiliyor.

Böbrek ve karaciğer hastası olan Tam adlı gergedanın ölümünün bu hayvanlarının soyunu kurtarma çabalarına ağır bir darbe indirdiğine dikkat çekiliyor.

Dünya genelinde Sumatra gergedanlarının sayısının 30 ila 80 arasında olduğu tahmin ediliyor.

En küçük gergedan türü olan bu hayvanların çoğu Endonezya'nın Sumatra adası ve Borneo'nun Endonezya'ya ait kesiminde yaşıyor.

Malezya Hükümeti, 2015'te yaban hayatındaki Sumatra gergedanlarının soyunun tükendiğini açıklamıştı.

Tüm umutlar Iman'a bağlandı

Ülkede Sumatra gergedanlarının soyunu kurtarma umutları 2014'te yakalanan Iman adlı dişi gergedana bağlanmış durumda.

Doğal yaşamı koruma uzmanlarına göre Iman, rahmindeki sorun nedeniyle hamile kalamıyor. Hayvandan alınacak yumurtaların Endonezya'daki bir erkek gergedanın spermiyle döllenmesi planlanıyor.

Ancak Malezya'da 2011'den beri suni döllenme yoluyla bu hayvanların soyunu kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonuçsuz kaldı.

'Tam'ın yasını tutmak için zamana ihtiyacımız var'

30'lu yaşlardaki Tam'ın bakımını Borneo Gergedan Birliği (BORA) adlı örgüt üstlenmişti.

BORA'nın Tam'ın ölümüyle ilgili açıklamasında "Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanının ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak istiyoruz. Sizinle ayrıntıları daha sonra paylaşacağız ama şimdi Tam'ın yasını tutmak için zamana ihtiyacımız var" denildi.

Dünya üzerinde milyonlarca yıldır var olan ve yasa dışı avlanma ve doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle sayıları hızla azalan Sumatra gergedanları ortalama 35-40 yıl yaşıyor.

Çift boynuzlu tek Asya gergedanı türü olan Sumatra gergedanları, boynuzları için avlanıyordu.