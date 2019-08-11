Malezya'nın tarihine ışık tutan eyalet Melakka

Malezya'da tarihi güzellikleri ve doğasıyla ülkenin önemli turist merkezlerinden Melakka eyaleti, Ortaçağ'dan bugüne taşıdığı tarihi miraslarla öne çıkıyor.

Ülkenin batı kıyısında yer alan ve toplam nüfusu yaklaşık 870 bini bulan eyalet, Malay Yarımadası'nda kurulan ilk sultanlıklardan birinin merkezi olmasıyla tanınıyor.

Tarihi vesikalarda Melakka Sultanlığı'nın 15. yüzyılın başlarında Singapur Krallığı'nın son hükümdarı Parameswara tarafından kurulduğu belirtiliyor.

Müslüman olduktan sonra Sultan İskender Şah olarak adlandırılan Parameswara, Malay tarihinde önemli bir yer taşıyor.

1511'de Portekizli general Alfonso de Albuquerque tarafından işgal edilip Portekiz Krallığı'nın hakimiyetine giren Melakka, 15. yüzyılda bölgenin deniz ticaretinde önemli bir aktarma merkezi haline geldi.

Melakka, 1641'de Portekizlilerin ardından Hollanda Krallığı'nın hakimiyetine girdi. Bu dönemde Melakka ticari merkez olma özelliğini kaybetti fakat eyalette şehirleşme gelişerek bugünkü yapısını kazandı.

1824'deki İngiltere-Hollanda Anlaşması'nın ardından İngiliz İmparatorluğu'na verilen Melakka, Malezya'nın bağımsızlığına kadar İngiliz hakimiyetinde kaldı.

Portekiz, Hollanda ve İngiliz kültüründen izler taşıyor

Tarihte ticaret merkezi olması ve sömürge geçmişinden ötürü kozmopolit bir kültüre ev sahipliği yapan Melakka'da Portekiz, Hollanda ve İngiliz hakimiyetinden kalma çok sayıda tarihi eserler bulunuyor.

Çinli nüfusunun yoğun yaşadığı eyalet ayrıca Çin ve Malay kültürüne ait kent sembollerini içinde barındırıyor.

Hollanda hakimiyeti döneminde inşa edilen kilisenin etrafında kurulan meydan, o günden bu yana eyalet merkezinin ana meydanı olarak biliniyor.

Halk arasında Hollandalı Meydanı veya Kırmızı Meydan olarak adlandırılan tarihi meydanda kilisenin dışında saat kulesi, bugün müze olarak kullanılan Hollanda Krallığı'nın idari binası ve tarihi Warisan Mescidi bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Çok sayıda müze, cami ve kilisenin yanı sıra Budist, Hindu ve Konfüçyüs tapınakları ile doğal güzelliği bünyesinde barındıran Melakka, 2008'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Malezya'nın en çok turist alan eyaletlerinden Melakka'yı 2017'de 16,7 milyon kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Merkezde yer alan Melakka Nehri kıyısında bugün çok sayıda restoran, otel ve eğlence merkezi bulunuyor. Eyaleti ziyarete gelen turistler, nehrin birçok yerinde bulunan tekne turlarıyla Melakka merkezini keşfetme imkanı buluyor.

Meydanındaki Hollandalı kilisenin dışında Melakka'da gotik mimarili Aziz Francis Xavier Kilisesi ve eyaletin tepe noktalarında Portekiz hakimiyeti döneminde inşa edilen ve daha sonra Hollandalıların tahrip ettiği Aziz Paul Kilisesi'nin kalıntıları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Melakka'da eski Malay mimarisiyle inşa edilen tarihi camiler, Hindu kültürüne ait taşıdığı izlerle türünün diğer örneklerinden ayrılıyor.

Çok sayıda ziyaretçi çeken Sultan Sarayı, Ortaçağ'da Malay kültürüne ait unsurlar ve Malay Sultanlığı'nın idari yapısına dair görsel öğeler içeriyor.

Her akşam pazarın kurulduğu Jonker Sokağı, Melakka'yı ziyaret eden Çinli Müslüman Amiral Zheng He'ye ait müze, Malezya'nın en eski camilerinden Kampung Hulu Mescidi ve yapımı 2006'da biten Melakka Boğazı Camisi, eyaletin en popüler uğrak noktaları arasında.

Palm şekerinin ana vatanlarından biri

Melakka, Asya genelinde tatlı ve ekşi yiyeceklerin hemen hemen hepsinde kullanılan palm şekerinin ana üretim yerlerinden biri olarak biliniyor.

Hindistan cevizi ağacı, palm yağı ve gonca özü karışımının kaynatılmasıyla yapılan ve Gula Melaka (Melakka Şekeri) olarak adlandırılan şeker, Melakka'nın en önemli ticari ürünü olarak kabul ediliyor.

Melakka şekerinin bir benzeri olarak Endonezya'nın Sumatra adasında üretilen Java şekeri de palm şekerinin ayrı bir türü olarak biliniyor.

Kaynak: AA