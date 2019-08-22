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Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ile yeni iş birliği

Karabük Üniversitesi ile Malezya'da bulunan Sultan Zainal Abidin Üniversitesi (Universiti Sultan Zainal Abidin) arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

22.08.2019 17:07 Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ile yeni iş birliği

Karabük Üniversitesi ile Malezya'da bulunan Sultan Zainal Abidin Üniversitesi (Universiti Sultan Zainal Abidin) arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.


Karabük Üniversitesi, Mevlana Değişim Programı kapsamında daha önce anlaşması bulunduğu Sultan Zainal Abidin Üniversitesi (UniSZA) ile eğitim konularını kapsayan yeni bir iş birliği protokolü daha imzaladı. Karabük Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Sultan Zainal Abidin Üniversitesinin akademik ve uluslararası alandan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Adnan Ucur, Sultan Zainal Abidin Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü Ahmad bin Othman, Sultan Zainal Abidin Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mutia Sobihah Binti ABD Halim ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı Najmuddin Mohamed Sarawi katıldı.


Ziyaret kapsamında Sultan Zainal Abidin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh ve beraberindeki heyeti ile bir araya gelen KBÜ Rektörü Polat, ikili iş birliklerin artırılması konusunda görüş birliğine vararak iki üniversitenin ortak çalışma yapabileceği alanları konuştu.


Söz konusu görüşmenin ardından imza törenine geçildi. Rektörlük protokol salonunda gerçekleşen iş birliği protokolüne, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Sultan Zainal Abidin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh imza attı. - KARABÜK


Karabük, Malezya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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