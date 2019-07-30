Haberler» Güncel» Haber

Malezya Sultanı yemin ederek resmen tahta oturdu

Malezya'nın Pahang bölgesinin Sultanı Abdullah Ri'ayatuddin El-Mustafa Billah Şah, düzenlenen törende yemin edip geleneksel Tengkolok başlığını takarak, resmen Malezya Sultanı oldu.

30.07.2019 12:49 Malezya Sultanı yemin ederek resmen tahta oturdu
Malezya'nın Pahang bölgesinin Sultanı Abdullah Ri'ayatuddin El-Mustafa Billah Şah, düzenlenen törende yemin edip geleneksel Tengkolok başlığını takarak, resmen Malezya Sultanı oldu.

Malezya Sultanı 5'inci Muhammed'in tahttan feragat etmesiyle, ülkede bölgeleri yöneten sultanlar kendi aralarında 5 yıl boyunca ülkenin tahtında oturacak kişiyi seçti. Konsey tarafından sultan seçilen Abdullah Ri'ayatuddin El-Mustafa Billah Şah, bugün düzenlenen törende resmen Malezya Tahtı'na oturdu. Kur'an-ı Kerim'i ve ülkenin sembolü Kris hançerini öperek yemin eden Abdullah Şah, geleneksel Tenkolok başlığını giydi. 16'ncı Malezya Sultanı olan Abdullah Şah için Istana Negara Sarayı'nın avlusunda askeri tören düzenlendi.

Taht salonunda düzenlenen törene Brunei Sultanı Hasan Bolkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan da katıldı. - KUALA LUMPUR

Malezya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:09   AYM'nin akademisyenler için "hak ihlali" kararına tepki
15:09   Garnizon Komutanı Köşker'den Başsavcı Yazıcı'ya ziyaret
15:09   "Suriyeli öğrencilere yönelik üç model geliştirdik"
15:09   Uşak'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin lira para cezası
15:09   Bayramiç'te eşek kurtarma operasyonu
15:09   HDP'li Temelli: Kürt sorunu çözülmeden diğer sorunlar çözülemez
15:08   Sağlık ocağı için belediye harekete geçti