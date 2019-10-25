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Malezya, Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacak

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacağını duyurdu.

25.10.2019 15:42Malezya, Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacak
KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacağını duyurdu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 18. Zirvesi'nde konuşan Başbakan Mahathir, Filistin sorununa dair değerlendirmelerde bulundu.
Uluslararası camianın Filistin'in yaşadığı soruna kayıtsız kaldığını ve İsrail'e karşı hareket edemediğini vurgulayan Mahathir, Birleşmiş Milletler'e hitaben, "Yazık ki güçlü devletler tarafından kurulan bir dünya örgütünün kararları hiçe sayılıyor." dedi.
Mahathir, İsrail'in Batı Şeria'da bazı bölgeleri ilhak etme ve başkentini Kudüs olarak ilan etmesinin uluslararası hukuk ihlali olduğunun altını çizerek, "Birçok Batı ülkesi bu hamleyi, elçiliklerini taşıyarak destekledi. Malezya böyle bir kararın arkasında durmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Malezya'nın Filistin'e yardımının süreceğini ifade eden Mahathir, "İsrail'in, işgal ettiği topraklarda Malezya'ya büyükelçilik açmaya müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Bu kapsamda Ürdün'de büyükelçilik açacağız." diye konuştu.
Mahathir, Ürdün'de açılacak büyükelçiliğin, Malezya tarafından Filistin'e yapılacak yardımları kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Filistin, Malezya, İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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