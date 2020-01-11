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Malezya yolcu uçağı da füze ile düşürülmüştü

İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından düşürüldüğünün açıklanması geçmişte düşürülen yolcu uçakları olaylarını bir kez daha gündeme getirdi.

11.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:00Malezya yolcu uçağı da füze ile düşürülmüştü
İran'ın başkenti Tahran'dan 'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından düşürüldüğünün açıklanması geçmişte düşürülen yolcu uçakları olaylarını bir kez daha gündeme getirdi. 17 Temmuz 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının da, Ukrayna'da düşürülmesi sonucu 298 kişi hayatını kaybetmişti.

İNCELEME EKİBİ BUK FÜZESİYLE VURULDUĞU TESPİTİ YAPMIŞTI

Hollanda'nın öncülüğündeki uluslararası inceleme ekibi, Malezya yolcu uçağının, Ukrayna'nın doğusunda 'dan getirilen füze rampası ile vurulduğunu açıklamıştı. Ekip, Boeing 777 tipi yolcu uçağının Rus yapımı buk füzesiyle vurulduğu tespitini yapmıştı. İnceleme ekibi füzenin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden fırlatıldığını açıklarken, Rusya ise bu iddiaları reddederek hiçbir Rus füzesinin Ukrayna topraklarına geçmediğini duyurmuştu.

17 Temmuz 2014 tarihinde, Hollanda'nın Amsterdam kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzere havalanan Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak, Rusya sınırından 60 kilometre mesafede Ukrayna topraklarındaki bir köyün yakınlarına düşmüş ve uçakta bulunan 298 kişi hayatını kaybetmişti.


- İstanbul

Malezya, Ukrayna, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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