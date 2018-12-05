Malezyalı Firari İş Adamının 240 Milyon Dolarlık Yatı Martta Satılacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:38



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:38

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği kamu kalkınma fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'nun el konulan lüks yatının Mart 2019'da satışa çıkarılacağı bildirildi.İş adamı Low'un soruşturmasıyla ilgilenen avukat Sitpah Selvaratnam, basına yapığı açıklamada, lüks yatın önümüzdeki yıl mart ayı içinde yeni sahibini bulacağını söyledi.Yatın değerinin 1 milyar Malezya ringiti (240 milyon ABD doları) olduğunu belirten avukat Sitpah, Deniz Kuvvetleri Mahkemesinin geminin fiyatını göz önünde bulundurarak satış için en az 9 rakamlı bir fiyat belirleyeceğini, bu çerçevede yatın 100 milyon (24 milyon ABD doları) ila 1 milyar ringitine satılacağını anlattı.Malezya Kalkınma Fonundaki (1MDB) yolsuzlukla bağlantılı olarak satın alındığı iddia edilen lüks yata şubat ayında Endonezya'nın Bali adasında el konulmuştu.Yüksek Mahkeme ekim ayında yatın mülk hakkını devlete vermişti.Low hakkında Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi dün tutuklama kararı çıkarmış ve gıyabi yargılama sürecine başlamıştı.Firari iş adamı Low Taek JhoEski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.INTERPOL'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.