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Malezyalı milletvekili Maria Abdullah, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KUALA Malezya Halkın Adaleti Partisi (PKR) milletvekillerinden Maria Chin Abdullah, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:46Malezyalı milletvekili Maria Abdullah, AA'nın
KUALA Halkın Adaleti Partisi (PKR) milletvekillerinden Maria Chin Abdullah, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Maria, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "" kategorilerini inceledi.
Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " 'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafını seçen Maria, yaşam kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafından yana kullandı.
Maria, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını oyladı.
Maria, AA muhabirine, "Haber kategorisinde Gazze fotoğrafını seçtim, çünkü burada insanların yaşadıkları bütün sorunlara rağmen bir araya gelme ve sevdikleri bir şeyi yapma kararlılığını gördüm." ifadesini kullandı.
Diğer kategorilerdeki fotoğraf seçimlerine ilişkin Maria, "Yaşam kategorisinde kış günü okula giden çocuklar beni çok etkiledi. Malezya'nın Sabah ve Sarawak eyaletlerinde de aynı zor şartlarda okula giden çok sayıda çocuk var. Spor kategorisinde de paralimpik yüzücü tercihim oldu. Bir kişi yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu tür yarışlara katılabilmelidir ve buradaki genç de bu azmi göstermiş." diye konuştu.

Hüseyin Yıldız, Milletvekili, Malezya, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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