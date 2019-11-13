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Malezyalı öğrenciler Aşık Veysel'in "Kara Toprak" şiirini okudu

Malezya'daki Putra Malaysia Üniversitesi'nde (UPM) okuyan öğrenciler, Türk ozanı Aşık Veysel'in "Kara Toprak" şiirini seslendirdi.

13.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:36Malezyalı öğrenciler Aşık Veysel'in
'daki Putra Malaysia Üniversitesi'nde (UPM) okuyan öğrenciler, Türk ozanı Aşık Veysel'in "Kara Toprak" şiirini seslendirdi.
UPM'in Selangor eyaletindeki merkez binasında düzenlenen Dil ve Kültür Günü etkinliği kapsamında öğrenciler, Türkiye, Japonya, Fransa, Vietnam ve Tayland gibi ülkelerin kültür ve dillerini yansıtan sahne performansları sergiledi.
Farklı kültürlerden kıyafet, dans ve savaş sanatlarını tanıtan öğrenciler, Türkiye'den Aşık Veysel'in Kara Toprak şiirini okudu.
Öğrencilerden biri, Kara Toprak türküsünü çalarken, diğer öğrencilerin her biri şiirin bir kıtasını okudu.
Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan öğrencilerden Eiffah Syanez Ahmed İzzet, Aşık Veysel'in bu şiirini Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) aldığı Türkçe dersleri kapsamında öğrendiğini belirterek, "Aşık Veysel'i ilk olarak "Uzun İnce Bir Yoldayım" şiiriyle tanıdım. Bir süre sonra onun şiirleri bana ilham kaynağı oldu. Görme engelli olmasına rağmen bu kadar duygusal şiirler yazabilmiş." dedi.
Aşık Veysel Malaylar için de bir ilham kaynağı
Eiffah, Aşık Veysel'in sadece Türkler değil, Malaylar için de bir ilham kaynağı olduğunun altını çizerek, "Bugün seslendirdiğimiz Kara Toprak şiirinde de şair, yaşadığımız dünyaya şükretmemiz gerektiğini öğretiyor." şeklinde konuştu.
Şiiri YEE'deki Türkçe hocasının yardımıyla ezberlediğini söyleyen Eiffah, "Bir hafta pratik yaparak ezberleyebildim." ifadesini kullandı.
Aiffah, bu sene Aşık Veysel'in doğumunun 150. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Onun şiirlerinde var olan derin anlam ve maneviyat beni duygulandırıyor." ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Malezya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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