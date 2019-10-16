Haberler » 3. Sayfa » Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı

Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.

16.10.2019 14:50Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı
Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Tatarlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Malezyalı turistleri taşıyan Akın Yıldırım (40) yönetimindeki 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada Malezyalı 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 29 kişi de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yardım ederken, otobüsün içinde mahsur kalan yaralıları vatandaşlar kendi imkanları ile dışarıya çıkardı. Daha sonra olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Dinar, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:15 Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
16:20 Bolu'da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı
16:13 Polis üniversite civarında göz açtırmadı
16:07 Fatsa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
16:06 Arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldüren ve 'hırsız yaptı' diyen sanık hakim karşısında
16:05 Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı
16:00 Bahçesaray'da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
16.10.2019 16:20:31