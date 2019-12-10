Mali, BM Misyon temsilcisini Sivillon'u "istenmeyen adam" ilan etti

Mali yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) Kidal bölgesi yöneticisi Christophe Sivillon'u ayrılıkçı sözleri nedeniyle ülkeden kovdu.

Mali Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Sivillon'un, aralık başında düzenlenen Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kongresinde yaptığı ayrılıkçı konuşmalar nedeniyle ülkede "istenmeyen adam" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sivillon'a ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verildiği kaydedildi.

Sivillon, "MNLA'nın ideolojisinin Kidal toplumunun büyük bir kesimini birleştirdiği" ifadesini kullanmıştı.

Yerel basında, Dışişleri Bakanı Tiebile Drame'nin konuyla ilgili BM Genel Sekreterliğinin Mali'deki en üst düzey yetkilileriyle görüştüğü, BM'nin Sivillon'un yerine başka temsilci atayacağı bilgisi yer aldı.

Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi

Bağımsız Azavad devletini kurmak için faaliyet gösteren silahlı örgüt olan Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA), ekim 2011'de kuruldu.

Yaklaşık 9 ila 10 bin civarında militanı bulunan örgüt, 2012 Tuareg İsyanı'na katıldı.

Kaynak: AA