Mali canlı yayında

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmayan ve tedavisi evde süren Mehmet Ali Erbil önceki gün yakın arkadaşları Ercan Avşar ve Tolga Yüce ile Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle aylarca yoğun bakımda kalan Erbil'in bitkin hali dikkat çekti.& ;





Kaynak: Snob Magazin