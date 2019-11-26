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BBC

Mali'de 2 helikopter çarpıştı, 13 Fransız askeri öldü

Mali'de cihatçı örgütleri hedef aldığı belirtilen bir operasyonda 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 13 Fransız askeri öldü.

26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:50Mali'de 2 helikopter çarpıştı, 13 Fransız askeri öldü

Mali'de cihatçı örgütleri hedef aldığı belirtilen bir operasyonda 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 13 Fransız askeri öldü.

Pazartesi günü meydana geldiği açıklanan olayın, Fransız ordusunda yakın tarihte yaşanan en büyük kazalardan biri olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Macron Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu 13 kahramanın tek bir amacı vardı: Bizi korumak" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kazasının nedeni henüz bilinmiyor.

AFP ajansına konuşan Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları sadece Tiger tipi bir taarruz helikopterinin, Cougar tipi bir askeri nakliye helikopteriyle çarpıştığını söyledi.

Toplam 38 Fransız askeri öldü

Fransa, 2013'te Mali'nin kuzeyinde birçok bölgeyi ele geçiren radikal İslamcılara karşı askeri operasyon başlatmış ve Mali'ye binlerce asker göndermişti.

Mali ordusu bu tarihten sonra militanların ele geçirdiği toprakları geri almıştı.

İstikrarsızlığın devam ettiği ülkedeki şiddet bölgedeki diğer ülkelere yayılmıştı.

Fransa'nın halen Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Çad'da, bu militanlara karşı operasyonlara katılan 4500 askeri bulunuyor.

Son kazayla, Fransa'nın Mali'ye müdahalesinden bu yana ülkede ölen Fransız askerlerinin sayısı 38'e çıktı.


Helikopter, Fransa, Dünya
BBC


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