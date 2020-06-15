Mali'de askeri konvoya düzenlenen saldırıdan sonra 44 askerden haber alınamıyor

Mali'nin başkent Bamako'nun kuzeyinde askeri bir konvoya düzenlenen saldırıda 44 askerin kayıp olduğu bildirildi.

Mali'de askeri konvoya düzenlenen saldırıdan sonra 44 askerden haber alınamıyor
15.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:18
Mali'nin başkent Bamako'nun kuzeyinde askeri bir konvoya düzenlenen saldırıda 44 askerin kayıp olduğu bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Moritanya sınırına yakın Segou bölgesinde 20'ye yakın askeri araçtan oluşan konvoya pusu kuruldu.
Yola döşenmiş mayınlara çarpan araçlar ardından kimliği belirsiz kişilerce ağır makineli silahlarla tarandı.
Saldırıya uğrayan konvoyda bulunan en az 14 araç ve 44 askerden haber alınamıyor.
Yakınlardaki Goma Coura kampına 3 araç ve 3 askerin döndüğü öğrenildi.
Hava kuvvetleri kaybolan asker ve araçların bulunması için bölgede operasyon başlattı.
Mali'de şiddet olayları
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Moritanya, Bamako, Yakın, Güncel, Haber

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