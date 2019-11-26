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Mali'de Fransız helikopterleri çarpıştı: 13 öldü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mali'de cihatçı gruplara karşı yürütülen operasyon kapsamında iki Fransız helikopterinin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

26.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:26Mali'de Fransız helikopterleri çarpıştı: 13 öldü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mali'de cihatçı gruplara karşı yürütülen operasyon kapsamında iki Fransız helikopterinin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yayınlanan açıklamada, "Cumhuriyetimizin , 25 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Mali'ye gelen 13 Fransız askerinin cihatçı gruplara karşı yürüttüğü bir savaş operasyonu sırasında iki helikopterin çarpışması sonucu hayatını kaybetmelerini büyük üzüntüyle ilan ediyor. Ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı dileklerini gönderiyor. Cumhurbaşkanı, Fransız ordusu ve ordusundaki yoldaşlarına en büyük desteğini ifade ediyor. Fransız askerlerinin cesaretini ve misyonlarını sürdürme kararlılıklarını selamlamak istiyor" ifadeleri kullanıldı.



Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: DHA

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