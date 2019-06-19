19.06.2019 00:04
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Mali'de iki köye silahlı saldırı: 41 ölü

Mali

Mali'de Pazartesi akşamı iki köye kalabalık bir grup tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 41 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mali'de Pazartesi akşamı iki köye kalabalık bir grup tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 41 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mali'deki Yoro ve Gangafani isimli iki köye Pazartesi akşamı kimliği belirsiz kalabalık bir grup tarafından yapılan silahlı saldırıda 41 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kabileler arası çatışma olduğu tahmin edilen saldırı ile ilgili açıklama yapan yerel yöneticilerden Issiaka Ganame, Yoro köyünden 24, Gangafani köyünden ise 17 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ganame, "Kimliği belirsiz yaklaşık 100 kişi Yoro'yu bastı ve halka ateş açtı, daha sonra ise 15 kilometre uzaklıklıktaki Gangafani'ye gittiler" dedi. - BAMAKO
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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