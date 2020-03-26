Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mali'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

Mali'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Afrika ülkesi Mali'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

26.03.2020 05:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 05:32
Mali'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Afrika ülkesi Mali'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, bugünden geçerli olmak üzere akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının başladığını belirtti.
Mali'nin kara sınırlarının yolcu geçişine kapatıldığını kaydeden Keita, salgın tehdidine rağmen pazar günkü genel seçimlerin gerekli önlemler alınarak düzenleneceğini duyurdu.
Ülkede şu ana kadar yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Kamerun'da vaka sayısı 75'e çıktı
Diğer yandan Kamerun'da görülen Kovid-19 vaka sayısı 75'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son testlerde 9 vakanın pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, vakaların en fazla başkent Yaounde, Douala ve Bafoussam kentlerinde görüldüğü ifade edildi.
Başbakan Joseph Dion Ngute, basına yaptığı açıklamada halkın sosyal izolasyon kurallarına uymadığını vurgulayarak, kural ihlallerine sert yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Afrika, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti Haberler
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti
MEB, Can Ataklı’nın tepki çeken sözleri için harekete geçti Haberler
MEB, Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri için harekete geçti
İsrail’de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı Haberler
İsrail'de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Türkiye’de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500'e yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

05:48: Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 05:42: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı bini aştı - Haber 05:32: Mali'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 05:30: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise... - Haber 04:50: Mali'de muhalefet lideri ve kurmaylarına ulaşılamıyor - Haber 00:37: Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:33: Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti - Haber 00:04: İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi - Haber 00:01: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 15:27: Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi - Magazin 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin