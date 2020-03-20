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Mali'de ordu karargahına saldırıda 29 asker öldü

Mali'nin kuzeyinde ordu karargahına düzenlenen saldırıda 29 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

20.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:16
Mali'de ordu karargahına saldırıda 29 asker öldü
Mali'nin kuzeyinde ordu karargahına düzenlenen saldırıda 29 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Mali ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gao bölgesindeki Tarkint kentinde orduya ait bir noktaya gündüz terör unsurlarınca saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 29 askerin öldüğü, 5'inin de yaralandığı aktarıldı.
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, Güncel

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