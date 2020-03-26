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Mali'de seçim turuna çıkan ana muhalefet lideri Cisse kaçırıldı

Mali'de, pazar günü düzenlenecek genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet lideri Soumaila Cisse'nin kaçırıldığı bildirildi.

26.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:10
Mali'de seçim turuna çıkan ana muhalefet lideri Cisse kaçırıldı
Mali'de, pazar günü düzenlenecek genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet lideri Soumaila Cisse'nin kaçırıldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cisse'nin partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD) Sözcüsü Me Demba Traore, seçim çalışmaları için gittiği ülkenin orta kesimindeki Niafunke bölgesinde Cisse ve ekibinin kaçırıldığını açıkladı.
Traore, Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıkan Cisse ve 11 kişilik ekibinin silahlı kişilerin saldırısına uğradığını, Cisse'nin korumasının öldüğünü, ekipten 2 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırganların, yaralılar ve korumanın cesedini, 2 kişiyle Sarafere kentine gönderdiğini aktaran Traore, Soumaila Cisse ve ekibin geri kalanlarının durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini ifade etti.
Sözcü Traore, "Salgınların kimliğini ve niyetlerini bilmiyoruz. Şu ana kadar fidye talebi olmadı." dedi.
Hükümetten yapılan açıklamada da Cisse'nin kaçırıldığı doğrulanarak, bulunması için gerekli tüm adımların atıldığı kaydedildi.
MINUSMA'dan "endişeliyiz" açıklaması
Mali'de görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MINUSMA) yapılan açıklamada, Cisse ve ekibinin saldırıya uğraması ve kaçırılmasının endişe verici olduğu belirtildi.
Açıklamada, MINUSMA'nın Malili yetkililerin çağrısına cevap vererek bölgedeki operasyonları desteklemek için gerekli önlemleri aldığı aktarıldı.
Daha önce Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Cisse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 kez aday olmuştu.
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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