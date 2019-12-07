Haberler » Güncel » Mali'de Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü 18. Liderler Konferansı - Haber

Mali'de Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü 18. Liderler Konferansı

Mali'nin başkenti Bamako'da, Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü (OMVS) 18. Liderler Konferansı yapıldı.

07.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:44Mali'de Senegal Nehri'nin Kalkınması Örgütü 18. Liderler Konferansı
Mali'nin başkenti 'da, Nehri'nin Kalkınması Örgütü (OMVS) 18. Liderler Konferansı yapıldı.
Mali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, konferansa, Mali İbrahim Boubacar Keita, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin katıldığı belirtildi.
Konferansta, kaynağı Gine'den çıkan bin 750 kilometre uzunluktaki Senegal nehrinin Senegal'in Saint Louis kentinden Mali'deki Ambidedi'ye uzanan 905 kilometrelik kısmında planlanan seferlerin sürdürülebilirliği ele alındı.
Liderler, nehirde inşa edilen 140 megavatlık Gouina hidroelektrik santralinin kapasitesinin artırılması konusunu da görüştü.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, OMVS olarak 2021'de hayata geçirilecek 400 megavatlık güneş enerjisi projesi için girişimde bulunduklarını bildirdi.
Bu güneş enerjisi santralinin, Manantali barajının sularında yüzeceğini belirten Sall, bu sayede su ve enerjinin daha ekonomik şekilde yönetileceğini, her ülkeye sağlanan su ve enerji miktarının artacağını ifade etti.
Gine'den çıkan Senegal nehri, Mali, Moritanya ve Senegal'den geçerek St. Louis kentinde Atlas Okyanusu'na dökülüyor.
OMVS, bu dört ülke için bir zenginlik kaynağı olan Senegal Nehri ve drenaj havzasını birlikte yönetmek amacıyla 1972'de kuruldu.

Cumhurbaşkanı, Moritanya, Senegal, Bamako, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2019 - Haber
23:59 'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı - Haber
23:59 Otomobil otelin yüzme havuzuna düştü - Haber
23:58 Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haber
23:54 Şeb-i Arus törenleri başladı - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
21:07 Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemini tavsiyesi etti - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
8.12.2019 00:03:19