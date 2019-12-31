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Mali'de son 4 gündeki saldırılarda en az 20 kişi öldü

Mali'nin merkez bölgelerinde son 4 günde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

31.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:38 Mali'de son 4 gündeki saldırılarda en az 20 kişi öldü
Mali'nin merkez bölgelerinde son 4 günde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Maliactu sitesindeki habere göre, silahlı kişilerce 28 'tan bu yana Mopti bölgesindeki Koro, Bankass ve Bandiagara beldelerindeki çeşitli köylere saldırı düzenlendi.
Saldırılarda en az 20 kişi öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Silahlı kişiler, köylerdeki evleri ve motorsikletleri ateşe verdi, köy sakinlerinin hayvanlarını kaçırdı.
Mali'deki şiddet olayları
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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