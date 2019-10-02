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Mali'de terör saldırısı: 25 ölü, 4 yaralı

Mali'nin Boulkessi ve Mondoro bölgelerinde düzenlenen terör saldırılarında 25 Mali askeri hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

02.10.2019 20:47Mali'de terör saldırısı: 25 ölü, 4 yaralı
Mali'nin Boulkessi ve Mondoro bölgelerinde düzenlenen terör saldırılarında 25 Mali askeri hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı. 6 askerin de kayıp olduğu açıklandı.
Yerel medya, terör saldırılarının, Boulkessi bölgesindeki askeri kampı ve Mondoro'daki askeri birliklerini hedef aldığını duyurdu. Mali Silahlı Kuvvetlerinden 25 askerin hayatını kaybettiği, 4'ünün de yaralandığı belirtilirken; 6 askerin ise kayıp olduğu açıklandı.
Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Dünya

Kaynak: DHA

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