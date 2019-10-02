Mali'de terör saldırısı: 25 ölü, 4 yaralı

Mali'nin Boulkessi ve Mondoro bölgelerinde düzenlenen terör saldırılarında 25 Mali askeri hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı. 6 askerin de kayıp olduğu açıklandı. Güncel Kaynak: DHA
Yerel medya, terör saldırılarının, Boulkessi bölgesindeki askeri kampı ve Mondoro'daki askeri birliklerini hedef aldığını duyurdu. Mali Silahlı Kuvvetlerinden 25 askerin hayatını kaybettiği, 4'ünün de yaralandığı belirtilirken; 6 askerin ise kayıp olduğu açıklandı.
Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.