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Mali'de toplu taşımada Kovid-19 tedbirleri

Sahraaltı ülkesi Mali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu taşımada ek tedbirler alındı.

28.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:06
Mali'de toplu taşımada Kovid-19 tedbirleri
Sahraaltı ülkesi Mali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu taşımada ek tedbirler alındı.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke çapında minibüs ve otobüslerde yolcular arasında birer metre mesafe bırakılması zorunluluğu getirildi.
Bu araçlardaki kapasitenin yarısından fazla yolcu alınması yasaklanırken, taksi ve özel otomobillerde şoför dahil yolcu sayısı 3, iki tekerlekli taşıtlarda ise sürücü haricinde tek yolcuyla sınırlandı.
Son iki günde 9 yeni vaka
Diğer yandan, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 9 artarak 11'e yükseldi.
Hükümetten yapılan açıklamada, ilk 2 vakanın çarşamba görüldüğü ülkede, son iki günde 9 yeni vakanın daha tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca virüse yakalananların temas ettikleri kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Kovid-19'un yayılmasını önleme amacıyla gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede, genel seçimler planlandığı gibi pazar günü yapılacak.
Senegal 'de 14 yeni vaka
Öte yandan, Batı Afrika ülkesi Senegal'de son 24 saatte yapılan 144 Kovid-19 testinden 14'ü pozitif çıktı.
Vakalardan 11'i yurt dışından gelen, 2'si durumu izlenen kişilerde görülürken, 1 kişinin hiçbir temas hikayesi olmadığı belirlendi.
Diğer yandan, tedavi gören 2 hasta daha iyileşti. Böylece salgının ülkeye girişinden bu yana tespit edilen 119 vakadan 11'i iyileşti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Güncel

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