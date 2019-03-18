Mali'deki Askeri Üsse Saldırıda Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Kaynak: AA

Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesindeki askeri üsse yönelik saldırıda ölenlerin sayısının 21'e çıktığı bildirildi.Yerel basındaki haberlere göre, ordu sözcüsü General Diarran Kone, Dioura kasabasındaki askeri üsse dün sabah teröristlerin ağır silahlarla düzenlendiği saldırıda 21 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ölen askerlerin defin işlemlerinin tamamlandığını söyledi.Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahammad Saleh Annadif, yaptığı basın açıklamasında, orduya yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.Söz konusu saldırıda hayatını kaybeden asker sayısı 16 olarak açıklanmıştı.Askeri üssün bulunduğu bölgede, uzun yıllardır Mağrip el-Kaidesiyle bağlantılı Katiba Macina grubu faaliyet gösteriyor.Mopti bölgesinde mart ayında düzenlenen mayınlı saldırılarda 15 asker ölmüştü.Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker, gerek Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.BM verilerine göre, 2018 yılında ülkede silahlı gruplar 237 saldırı düzenledi.