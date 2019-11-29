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Mali'deki helikopter kazasının sorumlusu Boko Haram çıktı

Mali'de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü kazadan Boko Haram'ın sorumlu olduğu açıklandı.

29.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:13Mali'deki helikopter kazasının sorumlusu Boko Haram çıktı
Mali'de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü kazadan Boko Haram'ın sorumlu olduğu açıklandı.

Dünya üzerindeki terörist grupları izleyen istihbarat grubu SITE, internet sitesinden yaptığı açıklamada Mali'de 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin öldüğü kazadan Boko Haram isimli terör grubunun sorumlu olduğunu açıkladı. Fransız askerlerini taşıyan helikopter 25 Kasım gece saatlerinde Mali, ve Burkina Faso sınır bölgesinde düşmüş, 13 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Mali'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında 2 helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerin hayatını kaybettiği açıklayarak derin üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Öte yandan Fransa, Ağustos 2014'ten bu yana bölgeyi istikrara kavuşturmak ve terörle mücadele etmek amacıyla Afrika Sahel bölgesinde 'Barkhane' operasyonunu gerçekleştiriyor. Operasyon çerçevesinde Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad ile işbirliği yapılıyor. Fransa Savunma Bakanlığının verilerine göre, operasyonda yaklaşık 4 bin 500 asker yer alıyor. - BAMAKO

Boko Haram, Nijer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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