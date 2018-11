14 Kasım 2018 Çarşamba 12:28



EMRAH GÖKMEN - Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki her maçı ayrı ayrı değerlendirerek başarı sağlamayı hedefliyor.Süper Lig'deki ikinci sezonunu yaşayan Malatya temsilcisi, ilk 12 haftada topladığı 21 puanla ligde 4'üncü sırada yer alıyor.Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, ligdeki konumlarını, transfer politikalarını ve sezon sonu hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.Ravcı, aldıkları başarılı sonuçların asıl nedeninin takım olarak yaşadıkları istikrar olduğunu belirterek, oturmuş bir sistemleri olduğunu kaydetti.Geçen sezon ilk 12 haftada 20 gol yediklerini, şu anda ise bunu 10'a indirdiklerini vurgulayan Ravcı, şöyle devam etti:"Takımın birlikte defans yapması, o birlikteliği bırakmaması ve adeta sahada savaşması gol yememe adına oluşturduğumuz sistemin oturduğu anlamına geliyor. Bazı maçlarda sıkıntı yaşıyoruz ama genel anlamda baktığımızda sahada olan takım ruhu ve gücü gol yememe açısından bize katkı sağlıyor. Her takım gol atmayı ister ama ofansif yönlerden de güzel şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bu bizim için hem defansif hem ofansif anlamda iyiye gittiğimizin bir işaretidir.""Mali olarak da ayaklarımızın yere basması gerekiyor"Transfer çalışmalarına da değinen Ali Ravcı, her takımın yıldız oyuncu almak isteyeceğini söyledi.Ravcı, kendilerinin göreve geldiği günden beri "takım ruhunun sağlanması" üzerinde durduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Takım olarak bir şeyler yapmayı, sahada o ruhu, mücadeleyi yansıtmayı düşündük. Transfer ettiğimiz oyuncular da yüzde 90-95 uyum sağladı. Bizim en büyük silahımız bu. Yıldız oyuncuların da maliyetleri yüksek oluyor. Bunu da düşünmek lazım. Kulüp olarak mali konuda da ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak bu işi götürmek istiyoruz. Bugüne kadar gelinen süreçte de inanılmaz başarı sağladık. Yaptığımız transferlerden mutlaka bir veya ikisi takıma, şehre uyum sağlayamıyor, arkadaşlarıyla ahenk kuramıyor ama bizim transfer konusunda yüzdemiz oldukça yüksek.""UEFA kupalarını dillendirmek istemiyoruz"Ravcı, Evkur Yeni Malatyaspor'un tüm liglerde bir hedefinin olduğunu anlattı.Spor Toto Süper Lig'e çıktıkları sene ligde kalmayı hedeflediklerini ve bunu başardıklarını hatırlatan Ravcı, bu sezon ise geçen senenin üstüne koyarak ilerlemek istediklerini söyledi.Hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Ravcı, konuşmasını şöyle tamamladı:"UEFA'ya katılmayı her takım ister, biz de isteriz ama biz şu anda maç maç gidiyoruz. Sıralama ve puan açısından oldukça iyi bir yerdeyiz. Hem lige iyi başladık hem takım ruhunu iyi yakaladık. Hangi sektörde çalışıyorsanız bir hedefinizin olması gerekiyor. UEFA kupalarını şu anda çok fazla dillendirmek istemiyoruz. Sezon sonu bizi nereye götürür, ne kadar puan toplayabiliriz, bu ligi kaçıncı sırada bitiririz bunu zaman gösterecek. Şu andaki tek hedefimiz ligi maç maç düşünüp, başarı sağlamak."