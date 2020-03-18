Menü
Haberler››Güncel››Mali müşavir iş yerinde ölü bulundu - Güncel

Mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, mali müşavir Ali Özaltın (39), iş yerinde ölü bulundu.

18.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:41
Mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, mali müşavir Ali Özaltın (39), iş yerinde ölü bulundu.

Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Ali Özaltın'a ait iş yerine sabah saatlerinde gelen çalışanlar, patronlarını odasında kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kalbinden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Ali Özaltın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Ali Özaltın'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Özaltın'ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

 


Kaynak: DHA

Etiketler : Özaltın Holding, Manavgat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading