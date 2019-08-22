Haberler» Güncel» Haber

Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.

22.08.2019 17:12 Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.
Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Muhammed Ali, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22   DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4
18:22   Hatay'da gölgede dinlenmek isteyen vatandaş canından oluyordu
18:22   SPOR Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın medya günü düzenlendi
18:21   18 aydır boş duran evine gelen su faturasını görünce şaşkına döndü
18:21   Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı etkinlikleri
18:20   Kazakistan'da Kafkas Kültürü Festivali
18:17   Bakan Soylu, Vıetnam Komunist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri'ni kabul etti