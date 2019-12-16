Haberler » Güncel » Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü - Haber

Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü

Afrika ülkesi Mali'de 2012'de darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin 7 yıl sonra ülkesine döndüğü belirtildi.

16.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:26Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü
ülkesi Mali'de 2012'de darbeyle devrilen eski Amadou Toumani Toure'nin 7 yıl sonra ülkesine döndüğü belirtildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, 2012'den bu yana 'de sürgünde olan Toure, havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı.
Destekçileri ayrıca eski Cumhurbaşkanı'nın evinin etrafında toplandı.
Toure'nin Mali'de siyaset hayatına devam etmeyeceği belirtiliyor.
Amadou Toumani Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala darbeyle devrilmişti.

Cumhurbaşkanı, Kolo Toure, Senegal, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08 Dörtyol'da "İlk Kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi" kuruldu - Haber
16:07 Emniyet'in, '1.65' uyarısına sürücülerden destek - Haber
16:07 Engelliler ile sevgi evlerinde kalan çocukların sinema keyfi - Haber
16:06 Hırsızlık şüphelisi 1'i hamile 2 kadın yakalandı - Haber
16:03 Düzce'de akran eğitimler devam ediyor - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:09:04