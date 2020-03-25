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Mali ve Gine Bissau'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü

Mali ve Gine Bissau'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

25.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:16
Mali ve Gine Bissau'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü
Mali ve Gine Bissau'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Mali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 12 ve 16 Mart'ta Fransa 'dan gelen iki Mali vatandaşına yapılan testlerin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, vakalardan ilkinin başkent Bamako 'da yaşayan 49 yaşında bir kadın, ikincisinin de Kayes kentinde yaşayan 62 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.
Hastaların tedavi altında olduğu ifade edilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
Hükümet, halkı; "sakin olmaya ve tavsiye edilen hijyen kurallarına katı bir biçimde uymaya" çağırdı.
Mali hükümeti, Kovid-19'a önlem olarak geçen hafta eğlence mekanları, alışveriş merkezlerini kapatmıştı.
Gine Bissau'da ilk vakalar
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da da ilk Kovid-19 vakalarının tespit edildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Umaru Sissoco Embalo, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2 virüs vakası görüldüğünü belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Bamako, Gine, Güncel

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