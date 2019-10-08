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Mali ve Orta Afrika tezkeresi kabul edildi

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görevlerine katılımına ilişkin verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere kabul edildi.

08.10.2019 23:07Mali ve Orta Afrika tezkeresi kabul edildi
ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görevlerine katılımına ilişkin verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, BM Güvenlik Konseyi Çok boyutlu Entegre İstikrar Misyonu kapsamında görüşülen Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde asker bulundurulması görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonucunda yapılan oylamayla, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görevlerine katılımına ilişkin verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere kabul edildi. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Politika

Kaynak: İHA

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