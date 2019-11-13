Malignant Filmi

Testere, The Conjuring, Insidious
, Death Silence, Fast and Furious 7, Aquaman gibi film
lerin yönetmenliğini üstlenen James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku film
i 'Malignant'ın oyuncu kadrosunda Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, Ingrid Bisu gibi isimler yer alıyor. Yönetmen :
James WanSenaryo:
James Wan, Ingrid BisuOyuncular:
Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel, Ingrid Bisu, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White, George Young, Rachel Winfree, Paul MabonFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
MalignantYapımcı Firma:
Warner Bros.Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
14.08.2020 Malignant Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.