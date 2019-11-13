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Malignant Filmi

Malignant filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Malignant filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:58Malignant Filmi
Testere, The Conjuring, , Death Silence, Fast and Furious 7, Aquaman gibi film lerin yönetmenliğini üstlenen James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku film i 'Malignant'ın oyuncu kadrosunda Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, Ingrid Bisu gibi isimler yer alıyor.


:James Wan
Senaryo:James Wan, Ingrid Bisu
Oyuncular:Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel, Ingrid Bisu, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White, George Young, Rachel Winfree, Paul Mabon
Filmin Türü:Korku
Orijinal Adı:Malignant
Yapımcı Firma:Warner Bros.
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi:14.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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