Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi'nde başladığı lisans eğitimini İngiltere'de sürdürdü. Finans ve ekonomi alanında uzmanlaşarak tanınmış birçok yabancı şirkette çalıştı. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, nereli? Mehmet Şimşek hayatı, eşi ve ayrıntılı bilgi haberimizde…

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Şimşek, 1 Ocak 1967 tarihinde Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca (Kefre) köyünde sekiz çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Mehdiye'dir. Annesi, henüz 5 yaşındayken vefat etmiş ve ilkokulun ilk iki yılını köyünde okumuştur. Ağabeyinin birisi öğretmen olduğu için ilkokul eğitiminin kalanını onun öğretmenlik yaptığı Batman'da bitirmiştir ve Türkçe konuşmayı burada öğrenmiştir. Ortaokulu İmam Hatip'te okumuş, lise eğitimini Gercüş'teki Gercüş Lisesinde tamamlamıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı ve bir süre de akademik faaliyetlerini sürdürdü.

Yüksek lisans ve master yapmak amacıyla İngiltere'ye giden Şimşek, yüksek lisansını University of Exeter'de tamamladı. İngiltere'de eğitim alırken babası vefat etti. Finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye geri döndü.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE EKONOMİST OLARAK ÇALIŞTI

Mehmet Şimşek, Türkiye'ye geri döndüğünde 3 ay EtiBank'ta çalıştı. 1993 yılında Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne ekonomist olarak girdi. ABD'nin büyükelçiliğinde Türkiye ekonomisi üzerine birtakım analizler yapılan bölümde ''Kıdemli Ekonomist'' sıfatıyla 4 yıl çalıştı. 1997 yılında ABD'de oturma izni aldı ve New York' a yerleşti. UBS Bank'ın Hisse Senedi Analiz Birimi'nde işe başladı ancak 1998'in başında İstanbul'a dönerek burada Deutsche - Bender Menkul Değerler'inde çalışmaya başladı. Merril Lynch şirketinde Akdeniz Bölgesi sorumluluğunu üslendi. Kısa bir süre sonra Orta Avrupa ve Rusya analizlerinin kapsamına dahil oldu. 2005 yılı sonunda Merril Lynch Gelişmekte Olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Merkez Bankası Başkanlığı'na aday gösterilse de ataması onaylanmadı.

Başarılı ekonomist, 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak ilk kez meclise girdi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu 60. Hükümette ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Aynı zamanda 2007 yılından itibaren Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. 1 Mayıs 2009 tarihindeki kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Haziran 2011 Seçimlerinde de AK Parti Batman milletvekili oldu. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Haziran 2015 Seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak tekrar meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili olarak tekrar seçildi ve 4 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet kabinesinde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, 2007-2009 yılları arasında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yerine getirdi.

22 Mayıs 2016 tarihinde Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesi sonucu Binali Yıldırımın kurduğu 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak yer aldı. Kurulan yeni hükümette Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığı Şimşek'ten yerine Binali Yıldırım'a devredildi.

2010 yılında ikinci eşi Esra Şimşek ile evlenen Mehmet Şimşek'in bu evlilikten 3 çocuğu oldu.