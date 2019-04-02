Maliye Piyango - Fenerbahçe: 3-1

SALON: TVF
Başkent
HAKEMLER: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal
MALİYE PİYANGO: Bruno, Sabit Karaağaç
, Wendt, Halil İbrahim Yücel
, Osman Çağatay
Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak)
FENERBAHÇE: Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emri Batur, Ter Maat, Higaldo ( Ahmet Karataş
, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
SETLER: 25-21, 25-16, 24-26, 25-23
SÜRE: 119 dakika (28, 27, 35, 29)
Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Maliye Piyango
, Fenerbahçe
'yi 3-1 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği sağladı.
Halil İbrahim Yücel, Karaağaç, Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA