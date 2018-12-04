Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, Avrupa'da Karşı Karşıya

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası'nda iki Türk ekibi Maliye
Piyango ile Ziraat Bankası
arasındaki 16'lı finaller turu rövanş maçı yarın Ankara
'da yapılacak. TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
İki Türk temsilcisi arasında yapılan ilk maçı Ziraat Bankası, 3-2 kazanmıştı.
Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, adını kupada 8'li finaller turuna yazdıracak. Puan eşitliği halinde ise altın set kuralı devreye girecek.
Turu geçen takım, Sporting Lizbon
(Portekiz
)-Stroitel Minsk (Belarus
) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
04 Aralık 2018 Salı 10:08