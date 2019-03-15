Maliye Piyango - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

SALON: Malatya
Merkez
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Kadir Girente
MALİYE PİYANGO: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel
(Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç
, Görkem Sertel)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
( Nuri Şahin
, Serhat Coşkun
, Murat Yenipazar
, Kadir Cin)
SETLER: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18
SÜRE: 154 dakika (31, 35, 28, 31, 29)
Voleybol AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, Maliye Piyango
'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
- Malatya
Halil İbrahim Yücel, Malatya, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: DHA