Maliye Piyango - Ziraat Bankası: 3-0

SALON: TVF
Başkent
HAKEMLER: Fuad Aghayev, Magdalena Niewiarowska
MALİYE PİYANGO: Çağatay, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel, Wendt, Halil İbrahim, Murat (L), Deniz (L) (Aslan)
ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Volkan (L) (Oğuzhan, Kemal, Selim
)
SETLER: 25-17, 25-23, 25-23
SÜRE: 80 dakika (22, 28, 30)
2019 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye
Piyango ile Ziraat Bankası
, bugün 16'lı Finaller Turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazanan Maliye Piyango, adını CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı. Ziraat Bankası ise bu sonuçla Avrupa
kupalarına veda etti.
Selim,Maliye,Türkiye Voleybol Federasyonu,Ziraat Bankası
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:35