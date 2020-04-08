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Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla, zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir'den rekor geldi.

08.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:59
Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla, zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir 'den rekor geldi. Balıkçı esnafı Erkan Arslanbenzer, son 6 gün içinde kent genelinde yaklaşık 25 ton balık satıldığını belirterek, bunun Eskişehir için bir rekor olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı daha fazla balık tüketebilmesi için zincir marketlerde 3 gün boyunca levrek ve çipuraların maliyetine satılacağını duyurdu. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer ise, kendi işletmesiyle kampanyaya katılarak, destek vermişti. Çipura ile levreği zincir marketler gibi maliyetine satan Arslanbenzer, kampanyanın ilk 6 saatinde 2 tonun üzerinde satış yapmıştı. Kilo fiyatı 15 liralara kadar inen çipura ve levreklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar tarafından kent genelinde son 5-6 gün içerisinde yaklaşık 25 ton balık satıldığını belirtiliyor.

"Kampanya aslında dün itibariyle bitti, biz bugün hala devam ediyoruz"

Beraat Kandili nedeniyle vatandaşa ücretsiz balık ekmek de dağıtan Balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Bu zor zamanlarımızda biraz elimizi taşın altına koyalım dedik. 2-3 saat bedava balık dağıtalım istedik. Bence iyi de oldu. Sabahtan bir yoğunluk vardı. Tekrar yoğunluk başladı. Herhalde akşama kadar devam eder. Yaklaşık 2 bin ya da 2 bin 500 ekmek arası düşünüyoruz inşallah. Şimdilik 250 kilo balık temizledik, 150 kilo daha temizleyeceğiz. Daha ilave gelirse inşallah devam edeceğiz. Kampanya aslında dün itibariyle bitti. Biz bugün hala devam ediyoruz. Allah izin verirse bir hafta daha devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'de 6 gün içerisinde yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir"

Ayrıca Balıkçı esnafı Arslanbenzer, Bakan Pakdemirli'nin başlattığı maliyetine satış kampanyası hakkında da Eskişehir'den rekor geldiğini söyleyerek, "Yaklaşık 6-7 ton kadar tüketildi. Bundan sonra da bence daha fazla talep olur. Bağışıklık sistemine iyi geldiği için bence bu zaman en doğal şey balık tüketmek. Vatandaşın da talebi çok. Sırf bizim burası da değil. Marketler de baya sattı. Baya yoğunluk var. Eskişehir'de yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir. 20 tonun üzerinde rahat vardır, 6 gün içerisinde oldu. Bu Eskişehir için bir rekordur bence" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Eskişehir, Ekonomi
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