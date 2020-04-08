Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru...6 günde yaklaşık 25 ton balık satıldı

Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru...6 günde yaklaşık 25 ton balık satıldı Balıkçı Erkan Arslanbenzer: "Kampanya aslında dün itibariyle bitti, biz bugün hala devam ediyoruz" "Eskişehir'de 6 gün içerisinde yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir" Tarım ve Orman Bakanı...

08.04.2020 22:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:24
Maliyetine satışta Eskişehir 'den levrek ve çipura rekoru...6 günde yaklaşık 25 ton balık satıldı
Balıkçı Erkan Arslanbenzer:
"Kampanya aslında dün itibariyle bitti, biz bugün hala devam ediyoruz"
"Eskişehir'de 6 gün içerisinde yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir"
ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla, zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir'den rekor geldi. Balıkçı esnafı Erkan Arslanbenzer, son 6 gün içinde kent genelinde yaklaşık 25 ton balık satıldığını belirterek, bunun Eskişehir için bir rekor olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı daha fazla balık tüketebilmesi için zincir marketlerde 3 gün boyunca levrek ve çipuraların maliyetine satılacağını duyurdu. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer ise, kendi işletmesiyle kampanyaya katılarak, destek vermişti. Çipura ile levreği zincir marketler gibi maliyetine satan Arslanbenzer, kampanyanın ilk 6 saatinde 2 tonun üzerinde satış yapmıştı. Kilo fiyatı 15 liralara kadar inen çipura ve levreklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar tarafından kent genelinde son 5-6 gün içerisinde yaklaşık 25 ton balık satıldığını belirtiliyor.
"Kampanya aslında dün itibariyle bitti, biz bugün hala devam ediyoruz"
Beraat Kandili nedeniyle vatandaşa ücretsiz balık ekmek de dağıtan Balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Bu zor zamanlarımızda biraz elimizi taşın altına koyalım dedik. 2-3 saat bedava balık dağıtalım istedik. Bence iyi de oldu. Sabahtan bir yoğunluk vardı. Tekrar yoğunluk başladı. Herhalde akşama kadar devam eder. Yaklaşık 2 bin ya da 2 bin 500 ekmek arası düşünüyoruz inşallah. Şimdilik 250 kilo balık temizledik, 150 kilo daha temizleyeceğiz. Daha ilave gelirse inşallah devam edeceğiz. Kampanya aslında dün itibariyle bitti. Biz bugün hala devam ediyoruz. Allah izin verirse bir hafta daha devam ederiz" ifadelerini kullandı.
"Eskişehir'de 6 gün içerisinde yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir"
Ayrıca Balıkçı esnafı Arslanbenzer, Bakan Pakdemirli'nin başlattığı maliyetine satış kampanyası hakkında da Eskişehir'den rekor geldiğini söyleyerek, "Yaklaşık 6-7 ton kadar tüketildi. Bundan sonra da bence daha fazla talep olur. Bağışıklık sistemine iyi geldiği için bence bu zaman en doğal şey balık tüketmek. Vatandaşın da talebi çok. Sırf bizim burası da değil. Marketler de baya sattı. Baya yoğunluk var. Eskişehir'de yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir. 20 tonun üzerinde rahat vardır, 6 gün içerisinde oldu. Bu Eskişehir için bir rekordur bence" dedi. Maliyetine satışta Eskişehir’den levrek ve çipura rekoru...6 günde yaklaşık 25 ton balık satıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Eskişehir, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru...6 günde yaklaşık 25 ton balık satıldı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu Ekonomi
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Depolarındaki etler çürüdü’ iddiasına yanıt Ekonomi
Et ve Süt Kurumu'ndan "Depolarındaki etler çürüdü" iddiasına yanıt
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı Ekonomi
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ekonomi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Ekonomi
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

23:10: Fed tutanakları yayımlandı - Ekonomi 23:07: Hayvancılık merkezi Van'da korona virüs sıkıntısı - Ekonomi 23:04: Kaanlar Şirketler Grubundan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Ekonomi 23:00: İşten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor - Ekonomi 22:50: Fed tutanakları yayımlandı - Ekonomi 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 19:50: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor - Ekonomi 18:07: Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı - Ekonomi 16:36: Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 16:25: Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu - Ekonomi 16:12: Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü - Ekonomi