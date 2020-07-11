Malkara'da 50 saman balyası yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde balya makinesinden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirtilen yangında, 50 saman balyası ile 5 dönüm biçilmiş buğday tarlası kül oldu.

Yangın, İlçeye bağlı Balabancık Mahallesi Şeftalilik mevkiinde meydana geldi. Mehmet Duba'ya ait tarlada traktöre takılı balya makinesi, samanları paketlediği sırada sıçrayan kıvılcım sonrası balya bağlama makinesi alev aldı. Makineden balyalara geçen alevler, kısa sürede tarlayı etkisi altına aldı. Yaşanan paniğin ardından tarla sahibi Mehmet Duba, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi Balabancık kalkınma kooperatifine ait kepçe ve çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında, balya bağlama makinesi zarar görürken 50 saman balyası ile 5 dönüm biçilmiş buğday tarlası kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.